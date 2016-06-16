ماذا تفعل تلك النقطة السوداء على هواتفنا الذكية؟

تحتوي العديد من الهواتف الذكية وعلى وجه التحديد هواتف آيفون على نقطة سوداء في الجزء العلوي من الشاشة وفي الجهة الخلفية من الهاتف أيضاً، إلا أن العديد من مستخدمي تلك الهواتف لا يعي على وجه التحديد هدفها أو وظيفتها.

ويبدو أن معظم الإرشادات أو كتيبات التعليمات المرفقة بالهاتف تتجاهل الإشارة إلى تلك المسألة. كما أن الشركات المصنعة للهواتف لم تعلن رسمياً عن وظيفة تلك النقطة السوداء ما جعل الكثير من المستخدمين يتساءلون عن سبب وجودها.

لكن الأمر بسيط جداً، فتلك النقطة هي ميكرفون صغير يمنع الضوضاء من حولكم ليصل صوتكم بوضوح تام للجهة المقابلة، بحسب تقرير متخصص نشره موقع worldinsidepictures.

وإذا تأملت هاتفك ستلاحظ أن تلك النقطة السوداء موجودة في 3 أماكن، عند أعلى شاشة هاتف آيفون، وفي نفس المكان تقريباً في الجهة الخلفية للهاتف، كما توجد واحدة في أسفل الهاتف بالقرب من مكان وضع الشاحن أو السماعة.



