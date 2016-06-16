هكذا يحارب فيسبوك "الميول الانتحارية"

تعتزم "فيسبوك" تعميم خاصية على مستخدميها تسمح بتفادي حالات انتحار من خلال الإبلاغ عن مضامين تؤشر إلى ميول انتحارية لدى الأشخاص لتسهيل حصولهم على مساعدة، على ما أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي.

وأشارت الشبكة الاجتماعية في بيان إلى أنه "من خلال هذه الأدوات الجديدة، إذا ما نشر أحدهم أمرا مقلقا بالنسبة لكم على فيسبوك، بإمكانكم الاتصال بهذا الصديق مباشرة ويمكنكم أيضا إبلاغنا عنه، لدينا فرق في العالم أجمع تتابع هذه البلاغات على مدار الساعة".

وكانت هذه الخاصية محصورة في السابق ببعض المستخدمين للموقع بنسخته باللغة الإنكليزية.

وبشكل ملموس، سيتمكن أعضاء الشبكة الاجتماعية من الإبلاغ عن هذه المضامين من خلال قائمة الخيارات التي تتيح للمستخدمين أصلا الإبلاغ عن المنشورات غير الملائمة.

وتشير فيسبوك الى أن المضامين المتعلقة بالميول الانتحارية ستكون لها أولوية على ما عداها.

كذلك فإن فيسبوك التي طورت هذه الأدوات مع جمعيات متخصصة في الوقاية من حالات الانتحار، تتيح لمستخدميها خيارات عدة لمساعدة الأشخاص في الإبلاغ عن أي حالات محتملة من هذا النوع من بينها الاتصال بصديق مشترك او بجمعية او توجيه رسالة دعم معدة مسبقا، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".

كما أن المستخدم الذي يتم الابلاغ عن ميوله الانتحارية يتلقى رسائل دعم تتضمن خيارات عدة لأرقام مساعدة أو إمكان اللجوء إلى مواقع استشارية متخصصة.

