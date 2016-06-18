إل جي تطلق الهاتف K3 بسعر 80 دولاراً

أطلقت شركة إل جي هاتفا ذكيا جديدا يمتاز بسعره الذي لا يتجاوز 80 دولارا أميركيا، ولكنه يقدم مواصفات منخفضة.

ويقدم الهاتف K3 شاشة من نوع IPS مقاسها 4.5 بوصة وبدقة 854×480 بكسل، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي "رام" بحجم 1 غيغابايت، و8 غيغابايتات من مساحة التخزين الداخلية.

ويضم الجهاز، الذي يأتي بسماكة 9.39 ميليمتر ويزن 130 غراما، معالجا رباعي النوى بتردد 1.1 غيغاهرتز ومن نوع كوالكوم سنابدراجون 210.

ويملك هاتف K3 كاميرا خلفية بدقة 8 ميغابكسل وأخرى أمامية بدقة VGA، إضافة إلى بطارية بسعة 1940 ميلي أمبير/الساعة.

وعلى الرغم من المزايا المنخفضة، يمتاز الهاتف بأنه يعمل بالإصدار 6.0 "مارشميلو" من نظام التشغيل أندرويد.

يذكر أن الهاتف متوفر حاليا في الولايات المتحدة عبر متاجر إلكترونية، وليس هناك معلومات بشأن عزم إل جي إطلاقه في الأسواق العالمية.