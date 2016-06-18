الصين تبحث حظر هواتف "آي فون 6" من آبل

أفاد بيان للسلطات الصينية أن بكين قد تحظر الهواتف الذكية "آي فون 6" و"آي فون 6 بلاس" من صنع "آبل" الأميركية لأنها تنتهك براءة مصنع محلي.

وقالت هيئة الملكية الفكرية في بيان بتاريخ 19 مايو نشر على موقعها الإلكتروني إنه "ينبغي على آبل وقف بيع هذين النموذجين من الهواتف الذكية لأنهما يخالفان براءة تصميم" تملكها شركة صينية.

إلا أن شركة "آبل" قالت مساء الجمعة إنها استأنفت القرار ما أدى إلى تعليق قرار الهيئة بانتظار أن تدرس محكمة الملكية الفكرية في بكين القضية على ما أوضح ناطق باسم "آبل".

وأوضح الناطق باسم "آبل" أن هواتف "آي فون 6" و"آي فون 6 بلاس" و "آي فون 6 اس" و"آي فون 6 اس بلاس" و "آي فون اس اي" لا تزال متوافرة للبيع في الصين.

وتُتهم الشركة الأميركية العملاقة بانتهاك براءة حول التصميم الخارجي للهاتف الذكي "100 سي" الذي تصنعه شركة "شنجن بايلي"، على ما جاء على الموقع الإلكتروني لهيئة الملكية الفكرية في بكين.

وتشكل الصين سوقا أساسية لشركة "آبل"، حيث تشهد منتجاتها إقبالا كبيرا.