صور.. ساعة "قمة الشفافية" بأكثر من مليون دولار

أطلقت شركة غروبل فورسي ساعتها Double Tourbillon 30° Techniqueالتي تمتاز بسعرها الباهظ والذي يبلغ 1.275 مليون دولار أميركي، مع أنها ليست ساعة ذكية.

وتمتاز الساعة، التي أنتجتها الشركة الأميركية المتخصصة في صناعة الساعات الأكثر تعقيداً في العالم، بأنها تأتي بهيكل شفاف تماما مصنوع من زجاج Sapphire.

وتطلق شركة Greubel Forsey اسم "قمة الشفافية" على ساعتها الجديدة المصنوعة يدويا، إذ يمكن رؤية كافة مكونات الساعة الداخلية التي يبلغ عددها 396 وحركة كل منها من خلال الهيكل الشفاف.

وأوضحت الشركة أن هيكل الساعة اقتُطع من قطعة كريستال Sapphire كبيرة واحدة، بما في ذلك الأجزاء التي تتصل بها الأساور بالساعة والسن، ما يسمح برؤية التصميم الداخلي للساعة من كل الزوايا.

يذكر أن الشركة أنتجت 8 ساعات فقط من هذا النوع، وهي ستكون حصرية بسوق الولايات المتحدة فقط.