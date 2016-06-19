هذه هي أفضل تطبيقات "آيفون" لهذا الأسبوع

تطبيق Simpliday هو أحد التطبيقات الجديدة والمميزة لتنبيه المستخدم، إذ يوفر التطبيق إمكانيات متكاملة تجمع بين التنبيهات والتقويم حيث يدمج التطبيق جميع التنبيهات التي تحصل عليها، إضافة إلى رسائل البريد الإلكتروني داخل التقويم الخاص بك، ويوفر التطبيق واجهة مستخدم أنيقة ومميزة يُمكن من خلالها متابعة جميع التنبيهات وعدم تفويت أي مهام متعلقة بالعمل أو العائلة.

وإذا كنت ترغب بإدخال بعض المرح والمتعة على مقاطع الفيديو التي تقوم بالتقاطها، فربما يجدر بك تجربة تطبيق Mixatron الذي يوفر مجموعة من الفلاتر الحية الفريدة من نوعها والمخصصة لمقاطع الفيديو. كما يوفر التطبيق إمكانية إضافة الموسيقى والتأثيرات الفنية المناسبة مع الفلتر المحدد.

أما تطبيق Bumpers فيتيح تسجيل المقاطع الصوتية ومشاركتها مع الآخرين، إضافة إلى الاستماع لأبرز المحادثات والنقاشات والبرامج الصوتية. ويوفر التطبيق عدة أدوات لتحرير مقاطع الصوت المسجلة قبل مشاركتها بالإضافة إلى إمكانية الاشتراك لدى بعض الأشخاص الذين ينشرون المواد الصوتية المفضلة بالنسبة للمستخدم.

تطبيق InShot هو محرر صور وفيديو بمميزات قوية ورائعة إذ يُمكن من خلال التطبيق إضافة النصوص والموسيقى إلى الفيديوهات أو قص أجزاء معينة منها، كذلك يوفر التطبيق العديد من الأدوات المختلفة لتحرير الصور من بينها مجموعة مميزة من الفلاتر.

وتطبيق Shazam هو أحد أشهر وأفضل تطبيقات الموسيقى على الإطلاق. التطبيق حصل على تحديث جديد لنظام iOS جلب معه عدة إصلاحات لمشاكل مختلفة ظهرت لدى بعض المستخدمين في السابق من بينها الخروج التلقائي من التطبيق.