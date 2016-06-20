تجول في أهم معالم مصر وأنت في بيتك

انتشرت تطبيقات الواقع الافتراضي المعتمدة على الصور والفيديوهات الملتقطة بزاوية 360 درجة إلا أن التطبيقات المتخصصة في هذا المجال لا تزال محدودة، أشهرها تطبيق غوغل "ستريت فيو".

لكن يمكن للمستخدمين الراغبين بمشاهدة المعالم الهامة داخل مصر الاستفادة من تطبيق Egypt VR 360 المتوفر مجاناً لمستخدمي نظام أندرويد، وهو من تطوير الشاب المصري عمرو محمد الطالب بكلية الهندسة في جامعة الإسكندرية.

ويتيح التطبيق مشاهدة صور وفيديوهات ملتقطة بزاوية 360 درجة والتجول داخلها باستخدام أحد نظارات الواقع الافتراضي مثل جوجل Cardboard.

ويضم التطبيق مجموعة متنوعة من المعالم الهامة داخل مصر من بينها على سبيل المثال، الأهرامات، أبو الهول، معبد الكرنك، المتحف المصري، معبد حورس، مسجد ابن طولون، معبد الرامسيوم، دير سانت كاترين، قصر المنتزه وغيرها الكثير من المعالم الهامة التي يتم تحديثها دورياً.

وبخلاف مشاهدة المعالم فإن التطبيق يوفر معلومات وافية حولها مثل المعلومات التاريخية والوقت الأنسب لزيارتها بالإضافة إلى تحديد مكان المعالم على الخريطة.