Smart Wallpapers لاختيار الخلفية على أجهزة "أندرويد"

تتوفر العديد من التطبيقات على متجر "غوغل بلاي" في مجال الخلفيات، وتركز أغلب هذه التطبيقات على جلب خلفيات مميزة وبجودة عالية في عدة تصنيفات مختلفة.

تطبيق Smart Wallpapers المتوفر لمستخدمي نظام "أندرويد" يرغب بتغيير طريقة تعاطي المستخدم مع الخلفيات حيث يُقدم التطبيق العديد من خيارات التخصيص التي يُمكن من خلالها الحصول على مؤشرات ومعلومات حول مهام مختلفة.

وفي الحقيقة فإن التطبيق متوفر بإصدار مجاني وآخر مدفوع، حيث يُقدم الإصدار المجاني خيارات محدودة فيما يتعلق بالتخصيص وهي مؤشر المعالج، ذاكرة الوصول العشوائي، حالة البطارية كما يُمكن تخصيص موضع المؤشرات وإخفائها أو تغيير الألوان الخاصة بالنصوص في الإصدار المجاني.

أما الإصدار المدفوع، والذي يأتي بسعر 1 دولار أميركي، فيُمكن من خلاله عرض مجموعة واسعة من المؤشرات على الخلفية، وبخلاف المؤشرات السابقة يُمكن عرض مؤشر الشبكة اللاسلكية، ذاكرة التخزين الداخلية، الرسائل النصية، المكالمات الفائتة بالإضافة إلى مؤشرات متنوعة من تطبيق اللياقة البدنية "غوغل فيت" مثل مؤشر الخطوات، السعرات الحرارية وغيرها، مع العلم أنه بإمكانك شراء الإصدار المدفوع من داخل التطبيق نفسه.

وبالطبع فإن التطبيق يقوم بعرض هذه المؤشرات عبر مجموعة من الخلفيات المتنوعة والمميزة مع إمكانية تحميل صور من اختيار المستخدم إلى الخلفية.

أخيراً، فإن التطبيق متوافق مع نظام "أندرويد" إصدار 4.1 أو أحدث ويأتي بحجم 5.2 ميغابايت فقط.