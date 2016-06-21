تويتر يزيد الحد الأقصى لمقاطع الفيديو إلى 140 ثانية

أتاح موقع #تويتر لمستخدميه نشر مقاطع فيديو أطول تصل مدتها إلى 140 ثانية، رغم أنه يفرض حدا أقصى لعدد الحروف المستخدمة في كل تغريدة هو 140 حرفا.

وقال الموقع أيضا إن بعض المستخدمين سيكون بمقدورهم عمل فيديوهات تصل مدتها 10 دقائق.

كما دشن تويتر تطبيقا جديدا للهواتف المحمولة تحت اسم (تويتر إنجيدج) سيتيح للمستخدمين تحليل التفاعلات مع متابعيهم.



وكان تويتر يقصر مدة مقاطع الفيديو في السابق على 30 ثانية.

ويشمل الحد الأقصى الجديد لمقاطع الفيديو، وهو 140 ثانية، خدمة (فاين) للبث على الإنترنت التابعة لتويتر، والتي كانت تقتصر في السابق على 6 ثوان.



وقال جيريمي ريشيل نائب رئيس شركة تويتر للشؤون الهندسية في تدوينة: "باتت مقاطع الفيديو أساسية على نحو متزايد للمحادثات التي تجري على تويتر".