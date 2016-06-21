نصائح للمديرين والتنفيذيين لا تفوتك

إذا كنت ترغب في تطوير قدراتك واكتساب #مهارات جديدة تفتح لك آفاقاً وتخولك لاعتلاء مناصب قيادية إليك السبيل.

فقد أعلنت مجلة #هارفارد بزنس ريفيو العربية، التي تصدر عن هيكل ميديا، أخيرا عن إطلاق #تطبيق #نصيحة هارفارد بزنس ريفيو العربية على #الهواتف_الذكية.

ويتضمن التطبيق نصائح يومية للمديرين والتنفيذيين في قطاع الأعمال، تساعدهم في تطوير مهاراتهم واكتساب مهارات جديدة كل يوم، حيث يمكن للمستخدمين قراءة النصيحة ومن ثم الحصول على تفاصيل أكثر من خلال زيارة المقال الخاص بالنصيحة على موقع هارفارد بزنس ريفيو العربية. ويمكن للمشتركين تحميل التطبيق على متجر تطبيقات #آبل ومتجر #غوغل بلاي.

وكانت المجلة التي تصدر كل شهرين قد أطلقت موقعها الإلكتروني في مارس من هذا العام، حيث استطاع الموقع في فترة قياسية أن يجذب أكثر من 100 ألف زائر تصفحوا أكثر من 250 ألف صفحة محتوى من المقالات المختارة مما يعد المصدر الأول في عالم الإدارة.