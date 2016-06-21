"تويتر" تعزز موقعها في مجال الذكاء الاصطناعي

أعلنت مجموعة "تويتر" الأميركية عن شراء شركة "ماجيك بوني" الناشئة في لندن المتخصصة في معالجة الصور بتقنية الذكاء الاصطناعي، بموجب صفقة تهدف إلى تحسين البث المباشر.

وتخصصت "ماجيك بوني" في تقنية تستند إلى طرق حسابية لإعادة تشكيل الصور بناء على معلومات مجتزأة من خلال تخمين مضمون الصورة، ما قد يحسن مثلا تكنولوجيا "البث التدفقي" ويقدم ميزة إضافية إلى تطبيق "بيريسكوب" لأشرطة الفيديو المباشرة الذي اشترته "تويتر" سنة 2015.

ومن شأن هذه التكنولوجيا أن "تساعدنا على تحسين تقنية البث المباشر وأن تتيح لنا خيارات إبداعية جديدة شيقة"، على ما كشفت "تويتر".

وستضم المجموعة الأميركية طاقم "ماجيك بوني" المؤلف من 11 خبيرا في العلوم المعلوماتية والعصبية إلى قسمها "تويتر كورتكس" المتخصص في الذكاء الاصطناعي.

وغرد مدير المجموعة الأميركية جاك دورسي "سيساعدنا هذا الطاقم في تحقيق هدفنا القاضي بجعل تويتر أول وأفضل موقع لمتابعة الأحداث في العالم مباشرة ومناقشتها".