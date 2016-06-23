إنستغرام.. زر جديد لترجمة النصوص على التطبيق

أعلنت خدمة مشاركة #الصور إنستغرام الأربعاء أنها بدأت تدعم ترجمة المحتوى من اللغات الأجنبية إلى اللغة الخاصة بكل مستخدم، وذلك بعد أظهرت الأرقام الأخيرة أن أكثر من 80% من مستخدميها من خارج الولايات المتحدة.

وقالت الشركة المملوكة لفيس بوك عبر حسابها الرسمي على خدمتها: "لقد نما مجتمع إنستغرام بسرعة وأصبح أكثر عالميةً مما تخيلنا"، وأضافت: "متحمسون لأنك ستكون قريباً قادراً على فهم القصة الكاملة للحظة ما، بغض النظر عن اللغة التي تتكلمها".

وأوضحت #إنستغرام أنه في الشهر المقبل، سيتيح زر الترجمة الجديدة ترجمة النبذات الشخصية للمستخدمين الآخرين، وشروح الصور والفيديوهات القصيرة، فضلًا عن التعليقات.

وكانت إنستغرام قد أعلنت الثلاثاء أن عدد مستخدميها النشطين شهريا تجاوز 500 مليون، أكثر من 80% منهم خارج #الولايات_المتحدة الأميركية.

وقالت الشركة إن أكثر من 300 مليون مستخدم يدخلون إنستغرام يوميا، وهم ينشرون يوميا ما معدله 95 مليون صورة وفيديو، مع أكثر من 4.2 مليار #إعجاب.