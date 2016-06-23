الحاسب المحمول المتحول Notebook 7 Spin جديد "سامسونغ"

أعلنت شركة "سامسونغ"، اليوم الخميس، عن "نوتبوك 7 سبين Notebook 7 Spin"، وهو حاسب محمول قابل للتحول يشبه في تصميمه وفكرته سلسلة يوجا Yoga من شركة "لينوفو".

ويتوفر Notebook 7 Spin بخيارين اثنين فيما يتعلق بقياس الشاشة، الأول بقياس 13.3 بوصة، والآخر بقياس 15.6 بوصة، وفي كلا الخيارين تكون الشاشة لمسية من نوع LCD وبدقة 1920×1080 بكسلًا.

ويضم الطراز الأصغر حجماً معالجاً من نوع إنتل كور آي5 مع شريحة رسوميات مدمجة، في حين يأتي الطراز الأكبر بمعالج من نوع إنتل كور آي7 مع بطاقة رسوميات منفصلة من نوع إنفيديا GeForce 940MX.

ويملك كلا الطرازين منفذ إتش دي إم آي HDMI، ومنفذ USB Type-C، ومنفذين من نوع USB 2.0، ومنفذ USB 3.0، ويختص الطراز 15.6 بوصة بأنه يملك منفذ Ethernet.

ويقدم طراز 13.3 بوصة ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 8 غيغابايتات، في حين يقدم طراز 15.6 بوصة ذاكرة بحجم 12 أو 16 غيغابايت، إضافة إلى 128 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية SSD و 1 تيرابايت HHD.

وتعتزم سامسونغ طرح الحاسبين عبر متجرها الإلكتروني Samsung.com وموقع Best Buy، وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل وبسعر يبدأ من 800 دولار أميركي.