تعرف كيف يحمي مؤسس فيسبوك نفسه من التجسس

أظهرت صورة نشرها مارك زوكربيرغ الثلاثاء احتفالًا بتخطي عدد مستخدمي خدمة مشاركة الصور #إنستغرام الـ 500 مليون، أنه يحمي نفسه من القراصنة والتجسس من خلال شريط لاصق.

وكشفت الصورة، التي نشرها المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة #فيسبوك، المالكة لخدمة إنستغرام، أنه يضع شريطا لاصقا على كاميرا حاسبه المحمول، كما ظهر شريط لاصق آخر على الميكرفون.

وظهر #زوكربيرغ في الصورة وهو يحمل إطاراً من الورق المقوى على شكل واجهة المستخدم الخاصة بتطبيق إنستغرام، والتي تبرز عدد المستخدمين الذي بلغته الخدمة، ورسالة شكر لهم.

ولاحظ بعض المستخدمين أن الجهاز الموضوع على المكتب الذي التقطت بجانبه صورة زوكربيرغ يحتوي على شريط لاصق على الكاميرا والميكرفون، وهو نفسه الجهاز الخاص بزوكربيرغ، حسب ما أفاد موقع Gizmodo الإخباري.

يُشار إلى أن هذه الطريقة في حماية الخصوصية تُتبع بكثرة، خاصة بين أولئك الذين ليس لديهم أي خلفية في أمن المعلومات وأساليب الحماية من #التجسس والقرصنة.

