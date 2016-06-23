كم مكالمة تُجرى على واتس آب يومياً؟

أعلنت خدمة التراسل الفوري واتس آب الخميس أن مستخدميها يجرون يوميا أكثر من 100 مليون مكالمة باستخدام ميزة الاتصال الصوتي التي بدأت توفيرها العام الماضي.

وقالت واتس آب، المملوكة لشركة #فيسبوك، في منشور على مدونتها: "لأكثر من عام، استخدم الناس ميزة الاتصال Whatsapp Calling للتحدث مع الأهل والأصدقاء في جميع أنحاء العالم".

وأضافت الشركة أن مستخدميها حالياً يجرون أكثر من 100 مليون مكالمة صوتية يوميا بمعدل 1100 مكالمة في الثانية الواحدة.

وكانت واتس آب، التي تعد أكثر خدمات #التراسل_الفوري استخداما في العالم، قد أعلنت مطلع شهر فبراير الماضي عن وصول عدد مستخدميها المليار مستخدم نشط شهرياً.

وقالت #الشركة وقتئذ إن مستخدميها يرسلون يوميًا 42 مليار رسالة، و 1.6 مليار صورة و250 مليون فيديو، مع وجود مليار #مجموعة ودعم لـ 53 لغة مختلفة وبوجود 57 مهندس داخل الشركة.