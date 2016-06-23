"دروب بوكس" تضيف ميزة مسح الوثائق ومزايا أخرى

أعلنت خدمة التخزين السحابي "دروب بوكس Dropbox"، الأربعاء، عن إطلاق تحديث جديد لتطبيقها، قالت إنه يجلب أدوات إنتاجية جديدة لتبسيط وتوحيد وتأمين العمل.

وقالت الشركة في بيان على مدونتها، إن التحديث الجديد يتيح مسح الوثائق والملصقات وألواح الكتابة، فضلًا عن إمكانية تنظيمها، وحتى إنه يمكن البحث ضمن الصور المتلقطة، وذلك بالنسبة لمستخدمي النسخة الاحترافية Dropbox Business من الخدمة.

وأضافت "دروب بوكس" أنه أصبح بإمكان مستخدمي تطبيقها على نظام آي أو إس إنشاء ملفات "مايكروسوفت أوفيس" – وورد، وباور بوينت، وإكسل – من التطبيق مباشرة، وذلك من خلال النقر على زر New Plus. وستُحفظ هذه الملفات على الخدمة تلقائيًا.

ويجلب التحديث أيضا إمكانية إدارة الصور من جهاز الحاسب، إذ يمكن لمستخدمي النسخة الأساسية من الخدمة Dropbox Basic استعمال هواتفهم لالتقاط الصور التي يمكن الوصول إليها، وتنظيمها، وإزالتها من الحاسب.

وقالت الشركة إنها قامت بتوحيد الأشخاص، والملفات، والتطبيقات التي يحتاجها المستخدمون في بيئة العمل، إذ أصبح بالإمكان مشاركة الملفات والمجلدات من أجهزة سطح المكتب، إضافة إلى إمكانية إضافة تعليق إلى جزء محدد من ملف.