"فيسبوك" تدعم استخدام ردود الفعل على الفيديو 3D

أعلنت شركة أوكولوس Oculus عن إطلاق ميزة تدعم استعمال ردود الأفعال Reactios الخاصة بالشبكة الاجتماعية "فيسبوك" في الفيديو الثلاثي الأبعاد على نظارة جير في آر Gear VR.

وأوضحت الشركة المتخصصة في مجال الواقع الافتراضي أنه أصبح بإمكان المستخدمين عند مشاهدة أي فيديو افتراضي منشور على الشبكة الاجتماعية على نظارة سامسونغ اختيار واحدة من ردود الفعل الخمس، بما في ذلك الإعجاب، والحب.

كما أضافت أوكولوس، المملوكة لشركة "فيسبوك"، أنه يمكن للمستخدمين مشاهدة ردود الفعل الخاصة بالمستخدمين الآخرين عائمة على الشاشة أثناء المشاهدة.

وكانت الشركة أعلنت عن الميزة أول مرة في شهر مارس الماضي عندما بدأت تسمح لمستخدمي نظارات جير في آر بتسجيل الدخول إلى حساباتهم على "فيسبوك" عبر النظارة للحصول على منشورات مخصصة.

وتقول أوكولوس إن ردود الفعل هذه ستكون متاحة للصور الثلاثية الأبعاد أيضاً، والتي بدأت الشركة بدعمها في وقت سابق من الشهر الجاري، وذلك في غضون الأسابيع القادمة.