تطبيق لإنشاء وتخصيص الاختصارات على أندرويد

لا يوفر نظام #أندرويد الكثير من الخيارات فيما يتعلق بإنشاء وتخصيص الاختصارات للتطبيقات أو غيرها من المهام، وبالتالي يلجأ المستخدمون إلى تطبيقات متنوعة للحصول على مزايا أكبر فيما يتعلق بإنشاء وتخصيص الاختصارات وأيقونات التطبيقات.

تطبيق App Shortcut Maker يتيح للمستخدمين إنشاء اختصارات للتطبيقات أو جهات #الاتصال بكل سهولة، كما يوفر التطبيق إمكانية تخصيص الاختصارات من خلال تغيير شكل الأيقونات والاعتماد على مجموعة واسعة من الأشكال داخل التطبيق.

ويدعم التطبيق ميزة إعادة تسمية الاختصارات، وميزة إنشاء اختصارات بالاعتماد على الصور المخزنة في #الاستوديو، إضافة إلى توفيره لمكتبة من الأيقونات الجاهزة التي يُمكن للمستخدم الاختيار منها.

ويوفر التطبيق العديد من المزايا المختلفة للوصول السريع للتطبيقات والاختصارات، من بينها ميزة البحث عن #التطبيقات المفضلة لدى المستخدم.

وبخلاف إنشاء الاختصارات الخاصة بالتطبيقات، فإن App Shortcut Maker يتيح إنشاء اختصارات بالعديد من المهام المختلفة مثل إنشاء اختصار لموقع ما على الخريطة أو لجهات الاتصال.