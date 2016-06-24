خدمة Stencil لإنشاء صور مميزة بسرعة وسهولة

يحتاج الكثير من المستخدمين، كالمسوقين وغيرهم، إلى إنشاء محتويات بصرية جذابة لنشرها على الشبكات الاجتماعية المختلفة، بهدف خلق المزيد من التفاعل مع المتابعين.

خدمة Stencil تُعد من ضمن الخدمات المميزة التي تتيح للمستخدم إنشاء و #تصميم_الصور بكل سهولة، مع توفيرها للوحة تحكم بسيطة ومرنة.

حيث توفر الخدمة إمكانية إنشاء #الصور بجودة عالية وإضافة الخطوط وتخصيصها بطريقة جذابة وأنيقة، مع دعمها لمجموعة واسعة من المزايا الأخرى كالقوالب الجاهزة والأشكال.

وتوفر الخدمة إضافة خاصة لمتصفح "غوغل كروم"، وذلك لتسهيل إنشاء الصور وحفظها في أي وقت أثناء تصفح #الإنترنت.

ويُمكن للمستخدمين إنشاء الصور بحسب المعايير الخاصة بكل شبكة اجتماعية، حيث توفر الخدمة جميع القياسات اللازمة للشبكات الاجتماعية وكل ما عليك فعله هو اختيار الشبكة التي ترغب بنشر الصورة عليها مثل "تويتر" و"فيسبوك" و"انستغرام".

ويُمكن للمهتمين بالخدمة الاشتراك في الخطة المجانية أو المدفوعة، حيث توفر الخدمة المجانية خيارات محدودة من بينها إنشاء 10 صور شهرياً فقط مع محدودية الأيقونات والخلفيات في لوحة التحكم.

أما الخدمة المدفوعة، والمتاحة مقابل 9 دولارات أميركية شهرياً، فتدعم إنشاء الصور بعدد غير محدود، كما توفر أكثر من نصف مليون صورة مجانية بالإضافة إلى ما يزيد عن 200 ألف من الأيقونات والرسومات في مختلف التصنيفات.