BitTorrent Now خدمة جديدة لبث الموسيقى

أعلنت شركة BitTorrent المالكة لموقع مشاركة ملفات التورنت الذي يحمل نفس الاسم، اليوم عن إطلاقها خدمة بث الموسيقى الخاصة بها BitTorrent Now، مع تطبيق مخصص للخدمة متوفر حاليا لنظام أندرويد، مع وعود بإطلاقه قريبا لنظام أي أو إس iOS ومنصة آبل تي في Apple TV.

وتُسلط خدمة BitTorrent Now الضوء على الموسيقى بدلًا من الفنانين، بحيث يُمكن للمُستخدم الاستماع إلى أغاني الفنانين المُفضلين لديه ومتابعتهم من داخل التطبيق المحمول.

ويُعتبر أغلب المحتوى المتوفر مجاني، ولكن يُمكن للفنانين اختيار جعله مأجور أو مجاني مع إعلانات، بحيث يحصل الفنانين اللذين يشاركون في برنامج BitTorrent التجريبي على 70% من عائدات الإعلانات.

ولا يعتمد التطبيق حالياً على أي نوع من أنواع شبكات تدفق المحتوى من نوع الند للند، مع إمكانية أن يتغير هذا الأمر في المستقبل، مع الإشارة إلى أن جميع محتويات التطبيق قانونية 100%، وذلك لأنه تم تحميلها من قبل الفنانين أنفسهم.

ولا تقتصر الخدمة على الموسيقى والفيديو، حيث تُشير شركة BitTorrent إلى أنها تعتزم دعم بث محتوى الواقع الافتراضي وأي محتوى آخر يرغب المُستخدمين بتحميله وعرضه.

وأضافت BitTorrent بأن أكبر نقطة تُميز منصتها بالنسبة للمُبدعين هي عدم وجود قيود، بحيث يُمكنهم تحميل ما يريدون وبأي شكل يريدون.

وعملت شركة BitTorrent لعدة سنوات على بناء فهرس المحتويات، وتمكنت المنصة من جذب بعض كبار الفنانين ليكونوا متواجدين مع 30 ألف شخص آخر يستعملون المنصة لنشر أعمالهم.