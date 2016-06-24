Modern Atlas دليل سياحي متكامل على أجهزة "آيفون"

إن كنت من محبي السفر أو ترغب بتخطيط رحلتك القادمة بطريقة فعالة ودقيقة، فلا شك بأن تطبيق Modern Atlas سيكون أحد الخيارات المناسبة لك.

حيث يتيح التطبيق إمكانية استكشاف الأماكن في جميع أنحاء العالم، مع إمكانية حفظ وتفضيل الأماكن والاستفادة من كافة المعلومات المتوفرة عنها.

ويُقدم التطبيق أكثر من 21 ألف دليل سفر لتغطية ما يزيد عن مليون ونصف من الأماكن والمعالم حول العالم، ما يجعله أحد أكثر التطبيقات شمولاً لاستكشاف العالم وتخطيط الرحلات.

ويغطي التطبيق أغلب المدن والمناطق السياحية والمعالم الهامة حول العالم بداية بكبرى المدن الأوروبية ومعالمها الرائعة ولغاية الوصول إلى القرى النائية في إفريقيا.

ويُقدم التطبيق تجربة متكاملة لاستكشاف الأماكن، حيث يُمكن من خلاله مطالعة بعض المقالات عن المكان أو المدينة كالمقالات التي تتناول تاريخ المكان، إضافة إلى استكشاف المحتوى البصري الجذاب عبر توفير مجموعة من الصور للأماكن والمدن.

كما يتميز التطبيق بقدرته على إنشاء خرائط مخصصة للرحلة لتخطيط المسارات بدقة، بحيث يُمكن للمستخدم تحديد الأماكن التي يرغب بزيارتها وحفظها على الخريطة كالمطاعم والمتاحف المفضلة وغيرها.

أخيراً، فإن تطبيق Modern Atlas متوفر لمستخدمي نظام iOS مقابل 1 دولار أميركي، مع العلم أن التطبيق متوافق مع إصدار 9 أو أعلى من النظام ويأتي بحجم 31 ميغابايت.