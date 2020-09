تسريبات: هاتف "غالاكسي نوت" القادم سيحمل الرقم 7

أكد إيفان بلاس، صاحب التسريبات الشهير على موقع التدوين المصغر "تويتر" أن الهاتف المنتظر من سلسلة الهواتف اللوحية "غالاكسي نوت" من شركة "سامسونغ"، سيحمل اسم "غالاكسي نوت 7" بدلا من "غالاكسي نوت 6".

ونشر بلاس، صاحب حساب Evleaks@ المعروف بتسريباته الدقيقة، تغريدة على "تويتر" مع صورة باسم الهاتف: "سامسونج غالاكسي نوت 7"، وعبارة "مؤكد".

وكانت الشركة الكورية قد أطلقت أول هاتف من سلسلة "غالاكسي نوت" في العام 2011، وذلك في نفس العام الذي أطلقت فيه الهاتف "غالاكسي إس2"، ثم تدرجت في الأرقام مع وجود فارق بين سلسلتي "غالاكسي إس" و"غالاكسي نوت."

ويبدو أن "سامسونغ" قد قررت هذه السنة تخطى الرقم 6، وذلك بعد إطلاق الهاتف "غالاكسي نوت 5" العام الماضي، لتكون السلسلتان متوافقتين بالرقم، لتطلق "غالاكسي نوت 7" بعد إطلاق "غالاكسي إس 7" في وقت سابق من العام الحالي.

يُشار إلى أن موقعًا إلكترونيا كان قد سرب في وقت سابق من الشهر الحالي صورة تشويقية للهاتف "غالاكسي نوت 7"، والتي جاءت لتؤكد أنه سيحمل الرقم 7 بدلاً من 6.

وقال موقع Phonearena إن المصدر الذي سرب له الصورة، ورفض الكشف عن هويته، تمكن من التقاط صورة للصورة التشويقية الخاصة بالهاتف الذي تعتزم "سامسونغ" الإعلان عنه خلال صيف 2016.

وظهر في الصورة التشويقية أيضًا عبارة "اكتب على حافة شيء عظيم WRITE ON THE EDGE ON SOMETHING GREAT، وذلك في إشارة إلى ميزة فريدة ستأتي مع الهاتف "غالاكسي نوت 7".

وكانت براءة اختراع تقدمت بها شركة "سامسونغ" في شهر أغسطس 2015 أظهرت هاتفاً مع شاشة منحنية مع إمكانية استخدام القلم الذكي للكتابة على هذه الحواف.

وفيما يتعلق بباقي مواصفات الهاتف الذكي المرتقب، فإن التسريبات تتحدث عن جهاز بشاشة Super AMOLED مقاسها 5.8 بوصات وبدقة 2560×1440 بكسلاً، إضافة إلى معالج من نوع كوالكوم سنابدراجون 823.

ويُتوقع أن يقدم الجهاز ذاكرة وصول عشوائي "رام" بحجم 6 غيغابايتات، وكاميرا خلفية بدقة 12 ميغابكسلاً تملك نفس مواصفات كاميرا الهاتف "غالاكسي إس7" مع فتحة عدسة f/1.7.