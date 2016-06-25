تعرف على أفضل ألعاب "آيفون" لهذا الأسبوع

إذا كنت من محبي الألعاب على الـ"آيفون"، فإليك أفضل الألعاب لهذا الأسبوع:

لعبة voi هي لعبة ألغاز ممتعة ومسلية تتميز بتصميم أنيق وبسيط للألغاز المختلفة ضمن 66 مستوى متنوعاً، اللعبة ستقدم لك بعض الأشكال الهندسية وكل ما عليك فعله هو إعادة رسم الشكل على الشبكة النقطية المقابلة بالاعتماد على العناصر المتوفرة.

تتميز لعبة Slip Away برسوماتها الجميلة ذات الجودة العالية والتي تأخذنا في رحلة ممتعة داخل أعماق المحيطات، فكرة اللعبة تعتمد على الهروب من ظلام المحيط من خلال تجنب العوائق المختلفة التي ستظهر أمامك.

هل أنت مستعد لإنقاذ المجرة من الدمار؟ حسناً، لعبة Frantic Shooter هي لعبة إطلاق نيران وتهدف إلى إنقاذ المجرة من جحافل الأعداء وذلك عبر خوض حروب قتالية عنيفة والتخلص من الأعداء باستخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة.

أما إن كنت من محبي ألعاب النينجا فيمكنك الآن تجربة اللعبة الجديدة والممتعة NinjAwesome والتي ستقوم خلالها باستخدام الضربات الشديدة والماهرة للأعداء مع تجنب الفخاخ المختلفة أمامك، بالإضافة إلى جمع القطع النقدية. وتوفر اللعبة العديد من الاختبارات المختلفة لعناصر النينجا مثل الاغتيالات، التسلسل، التخريب، التجسس وغيرها.

أخيراً، لدينا اللعبة المميزة والداعمة للغة العربية The Blacklist: Conspiracy، اللعبة مقتبسة من مسلسل الجريمة الأميركي The Blacklist، حيث ستنضم خلال اللعبة إلى المحققة اليزابيث كين وباقي أعضاء فريق التحقيقات للبحث في مسرح الجرائم وفحص الأدلة واستجواب المشتبه بهم وذلك بهدف استكشاف المؤامرات والوصول إلى الجناة.