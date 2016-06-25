غطاء آيفون.. ذاكرة وبطارية معاً

أطلقت شركة سانديسك الجمعة غطاء جديدا لهواتف آيفون يسمح بتوسعة سعتها التخزين الداخلية، ولكنه لا يدعم إلا الهاتفين آيفون 6 وآيفون 6 إس.

ويمكن للغطاء الجديد "آي إكسباند ميموري كيس" المصنوع من مادة بلاستيكية صلبة من الخارج ومطاط ناعم من الداخل، أخذ نسخ احتياطية للصور من سجل الكاميرا، وذلك على نحو تلقائي عند ربطه بالتطبيق الخاص بالغطاء.

ويتضمن الغطاء، الذي يأتي بثلاث سعات، هي: 32، أو 64، أو 128 غيغابايت، خيار حماية بكلمة مرور، وذلك بمنع حالات السرقة المحتملة أو الوصول إلى ملفات المستخدمين.

ويتوفر الغطاء الجديد iXpand Memory Case على موقع التجارة الإلكترونية أمازون، ويبدو الآن أن طراز 32 هو الوحيد المتوفر للطلب المسبق.

يُذكر أن الغطاء يأتي مع بطارية اختيارية يمكن ربطها به لزيادة عمر بطارية هواتف آيفون، وهي تُباع منفصلة.

وتأتي البطارية المرفقة مع iXpand Memory Case بسعة 1,900 ميلي أمبير/ساعة.