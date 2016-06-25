فيديو.. كلب آلي ينجز لك أعمال منزلك في 90 دقيقة

إذا كنت تحتفظ بالفكرة القديمة أن الروبوتات لا تصعد الدرج ولا تغسل لك صحون الطعام، فتخل عن هذه الفكرة فوراً.

شركة "بوستن دايناميكس" المملوكة لعملاق التكنولوجيا غوغل والمختصة بالروبوتات كشفت لقطات لحيوان آلي لعله كلب قادر على التجوال في المنزل وصعود الدرج ووضع الصحون في "الجلاية".

وعلى ما نشر موقع تيلغراف البريطاني فإن الروبوت هو الأصغر حتى الآن وقادر على الجلوس على أربع إذا "تعرض للضرب".

ويزن الكلب الآلي حوالي 29 كيلوغراماً، وهو قادر على صعود الدرج وقادر على إنجاز العمل المنزلي في 90 دقيقة في كل مهمة. لكن هذا "الآلي" حتى الآن يقدر فقط على وضع الصحون في الجلاية على ما يبدو دون غسلها هو.

الطريف أن هذا "الكلب" لو تزحلق فوق كومة من قشر الموز فإنه يستخدم رقبة طويلة كالتي عند الزرافة للنهوض مجدداً.