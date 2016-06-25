هذه هي أفضل ألعاب "أندرويد" لهذا الأسبوع

إذا كان هاتفك الذكي يعمل بنظام "أندرويد"، وكنت من عشاق الألعاب، فهذه هي أفضل الألعاب لهذا الأسبوع:

يُمكنكم الآن الاستمتاع بلعبة Hero of Magic – War Age وهي لعبة تقمّص أدوار كثيفة اللاعبين على الإنترنت MMORPG، حيث ستقوم خلالها بتأسيس مجموعة من الحلفاء للعب كفريق واحد والتعاون بشكل جيد لتحقيق مستوى متقدم داخل اللعبة ومحاربة الأعداء والتنانين.

قم بالتحكم بسيارة قديمة في شوارع المدينة المزدحمة مع لعبة Racing in flow: Retro ولا تنسى بالطبع تجنب الحوادث مع مختلف المركبات على الطريق. هدف اللعبة هو قيادة المركبة لأطول فترة ممكنة وتحقيق أعلى رقم قياسي في كل مرة.

هل أنت مستعد لإنقاذ المجرة من الدمار؟ حسناً، لعبة Frantic Shooter هي لعبة إطلاق نيران وتهدف إلى إنقاذ المجرة من جحافل الأعداء وذلك عبر خوض حروب قتالية عنيفة والتخلص من الأعداء باستخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة.

أما إن كنت من محبي ألعاب النينجا فيمكنك الآن تجربة اللعبة الجديدة والممتعة NinjAwesome والتي ستقوم خلالها باستخدام الضربات الشديدة والماهرة للأعداء مع تجنب الفخاخ المختلفة أمامك بالإضافة إلى جمع القطع النقدية. وتوفر اللعبة العديد من الاختبارات المختلفة لعناصر النينجا مثل الاغتيالات، التسلسل، التخريب، التجسس وغيرها.

أخيراً، لدينا اللعبة المميزة والداعمة للغة العربية The Blacklist: Conspiracy، اللعبة مقتبسة من مسلسل الجريمة الأمريكي The Blacklist، حيث ستنضم خلال اللعبة إلى المحققة اليزابيث كين وباقي أعضاء فريق التحقيقات للبحث في مسرح الجرائم وفحص الأدلة واستجواب المشتبه بهم وذلك بهدف استكشاف المؤامرات والوصول إلى الجناة.