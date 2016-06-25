"Prava" لتخطيط الرحلات وتنظيمها بشكل جماعي

لا شك أن السفر برفقة العائلة أو الأصدقاء لقضاء رحلة سياحية يُعد أمراً ممتعاً للغاية، لكن في نفس الوقت فإن السفر برفقة مجموعة يحتاج إلى الكثير من الترتيب والتنظيم خصوصاً عند تباين الآراء بعكس السفر بصورة فردية.

تطبيق Prava المتوفر مجاناً لمستخدمي نظام أندرويد و iOS يُعد من التطبيقات المميزة لتنظيم وتخطيط الرحلات بطريقة جماعية والنقاش حول كافة تفاصيلها.

فمن خلال التطبيق سيكون بوسعك التخطيط للرحلة وإنشاء مجموعة تضم الأشخاص المسافرين وذلك لترتيب مسار السفر والدردشة حول الرحلة.

ويتيح التطبيق مشاركة الصور، ونفقات الرحلة، والمواقع وغيرها مع فريق الرحلة، بالإضافة إلى إمكانية استكشاف الرحلات التي قام أصدقائك الآخرون بمشاركتها عبر التطبيق والاستفادة من تجاربهم.

ويوفر التطبيق ميزة العمل دون اتصال بالإنترنت، حيث يتم مزامنة جميع العناصر المشتركة مع أعضاء المجموعة فور اتصالك بالإنترنت تلقائياً.

ويساعد التطبيق في بناء رحلتك مع الأصدقاء وأفراد العائلة بكل سهولة وذلك من خلال تبادل المناقشات، والمسارات، والصور، والنفقات، والمواقع والملاحظات في مكان واحد.

كما يُمكن الاستفادة من التطبيق لتسجيل كافة تفاصيل الرحلة ومن ثم مشاركتها مع أصدقائك وجهات الاتصال لديك أو نشرها عبر الشبكات الاجتماعية المختلفة.