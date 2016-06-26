"تغيير غريب" قد يحمله هاتف "آيفون 7" الجديد!

يبدو أن هاتف #آيفون7 الجديد الذي ستصدره شركة آبل، لن يحمل الكثير من التغيرات، بحسب ما أفاد تقرير لـ "وول ستريت جورنول".

فالهاتف الجديد سيأتي شبيها بالنسخة الحالية (آيفون6)، مع تغيير جذري على صعيد "الصوت" والسماعات.

وحسب تقرير الصحيفة قد تزيل شركة #آبل منفذ سماعة الصوت، لتدمجه بالمنفذ الذي يوضع فيه شاحن الهاتف في الأسفل. وتراهن آبل من خلال إزالة المنفذ على جعل هاتفها الجديد "أرفع"، ومضاد للماء فإزالة فتحة السماعة، ستمنع تسرب الماء إلى الجهاز عبر الثقب، وتعطيله.

ومن شأن إزالة المنفذ الذي يصل قطره إلى 2.5 ميلليمتر أن ينعكس إيجابا أيضاً على البطارية، على اعتبار أن التغيير سيفسح مساحة جديدة يمكن استغلالها.

إلا أن التقرير لم يفصل كيف يمكن لمنفذ الشحن الجديد أن يمنع بدوره تسرب الماء إلى داخل الهاتف.

في المقابل، يرى بعض منتقدي الشكل الجديد أو التغيير المنتظر أن الاستغناء عن السماعات التقليدية، سيجبر المستخدمين على شراء السماعات الأغلى التي تعمل بتقنية "بلوتوث".