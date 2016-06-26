هذه هدية لينوفو للصائمين في رمضان

أطلقت شركة لينوفو للهواتف الذكية أخيرا تطبيق "وقت الهدية" المخصص للأجهزة العاملة بنظام #أندرويد .

ويحمل التطبيق الجديد فكرة جميلة من لينوفو تتمثل في تشجيع المستخدمين على إقفال أجهزتهم في وقت محدد خلال رمضان لقضاء وقت أطول مع أفراد العائلة، وبالمقابل ستقوم لينوفو بالتبرع بكمية من البيانات لأشخاص ذوي دخل محدود ليتمكنوا من #التواصل مع أفراد عائلاتهم، وذلك عن كل دقيقة تقفلون فيها هواتفكم الذكية بين الساعة 7 و10 مساءً لقضاء بعض الوقت مع عائلتكم خلال شهر رمضان المبارك.

وقال شاراي شمس، رئيس وحدة أعمال الهواتف الذكية في لينوفو الشرق الأوسط: "تلتزم لينوفو بجعل حياة الناس أفضل من خلال منتجاتها المبتكرة. ونحرص في رمضان على تقديم كل ما هو ممكن للأشخاص الذين يرغبون بالتواصل مع أحبائهم ومشاركة روح الشهر الكريم".

يذكر أنّ مستخدمي الهواتف الذكية يميلون إلى إمضاء أوقاتٍ طويلة على هواتفهم بالمقارنة مع الوقت الذي يمضونه مع أسرهم. ووفقاً لدراسة أجرتها شركة "كونيكتيد لايف"، فإنّ مستخدمي الهواتف الذكية في #الإمارات العربية المتحدة يقضون ما معدله خمس ساعات يومياً على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف شمس: "بالنسبة للبعض، تعتبر الهواتف الطريقة الوحيدة التي تمكّنهم من التواصل وقضاء بعض من الوقت مع عائلاتهم في بلدانهم، ولكن للأسف قد تمنعهم بعض العوامل من القيام بذلك، بما فيها التكلفة العالية".

ومع #تطبيق_لينوفو "وقت الهدية"، سوف تقدّم العائلات القادرة على الاجتماع والتلاقي الفرصة لعائلات أخرى كي تتواصل مع بعضها البعض.

للمشاركة في هذه المبادرة، يرجى تحميل تطبيق وقت الهدية HadiaTime من متجر #غوغل_بلاي.