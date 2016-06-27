تسريب صور جديدة لهيكل "آيفون 7 "

سرب موقع فرنسي صوراً حية جديدة لهيكل هواتف آيفون المرتقبة، آيفون 7 وآيفون 7 بلس، والتي أظهرت أن كاميرا الهاتف ستأتي بارزةً قليلا.

وذكر موقع NoWhereElse.fr أن مصدرا من داخل مصانع Pegatron قال له الأسبوع الماضي إن شركة آبل بدأت بالفعل إنتاج هواتف آيفون 7 ببطء، وقد حصل على صورتين نُشرتا في الصين.

ويظهر في إحدى الصور نسخة من الهاتف آيفون 7 بقياس 4.7 بوصات بهيكل معدني ذهبي اللون، وهي تؤكد صورا سابقة كشفت أن خطوط الهوائيات ستأتي في أعلى وأسفل الجهاز على الحواف، بدلا من السطح الخلفي للهاتف.

أما بالنسبة للهاتف آيفون 7 بلس بقياس 5.5 بوصات فتُظهر الصور أنه سيأتي بكاميرتين خلفيتين، وهما أيضا يبدو أنهما ستكونان بارزتين، وذلك على نحو يشبه الكاميرتين الخلفيتين للهاتف إل جي جي5.

ويظهر في الصور أيضا أن منفذ سماعات الأذن غير موجود في الجهة السفلى للهاتف، مما يعني أن الشركة قررت إزالته أو تحويله إلى الجهاز العليا.