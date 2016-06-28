غوغل تزود خرائطها بصور عالية الجودة

أعلنت شركة #غوغل الاثنين عن تحديث تطبيقات الخرائط خاصتها بإضافة صور فضائية جديدة، تمتاز بأنها أدق وأوضح، وذلك بفضل استخدام #القمر الصناعي "لاندسات 8" التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

ومع التحديث الجديد أصبح كل من خدمة الخرائط Google Maps وبرنامج Google Earth يحتويان على صور جوية أكثر تفصيلا وحدة، وذلك باستخدام تقنية "الفسيفساء الخالية من الغيوم".

وتقوم هذه التقنية بربط أجزاء منتقاة من الأرض مع سماء صافية بهدف إزالة الغيوم وغيرها من عوائق الطقس لبناء لقطة واضحة من كل ركن من أركان العالم.

يذكر أن آخر مرة حدثت فيها الصور الجوية الخاصة بخدمتي Google Maps و Google Earth كانت في العام 2013، وفي ذلك الوقت استخدمت غوغل القمر الصناعي الأقل قدرة Landsat والذي عانى عطلاً في العام 2003، ما أدى إلى فقد #صور لبعض أجزاء العالم.

وتقول غوغل إن الفسيفساء الجديدة أنشئت من نحو 1000 تيرابايت من #البيانات التي تحتوي على أكثر من 700 تريليون بكسل.