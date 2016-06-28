"تويتر" تتيح إضافة الملصقات للصور على أندرويد وios

أعلنت "تويتر"، الإثنين، عن إطلاق ميزة جديدة تتيح لمستخدميها إضافة الملصقات إلى الصور التي ينشرونها عبر تطبيقاتها، وذلك في مسعى لتعزيز التجربة البصرية التي توفرها للمستخدمين.

وقالت الشركة في بيان على مدونتها إن ملايين التغريدات المرفقة بصور تُنشر كل يوم، والتي تسجل اللحظات – "كبيرها وصغيرها" – التي يتحدث عنها العالم. لذا تأتي الملصقات #Stickers كطريقة جديدة مسلية لإضفاء لمسة إبداعية إلى الصور وربطها بالعالم على "تويتر".

وأضافت "تويتر" أنه سيكون بإمكان المستخدمين قريباً تصفح مجموعة من الملصقات التي يمكن إضافتها إلى الصور، فضلاً عن مئات الرموز التعبيرية المتوفرة سابقاً للتغريدات. كما بإمكانهم استخدام عدة ملصقات على صور واحدة، وتغيير حجمها، وتدويرها، تماماً مثل ما هو متاح على تطبيقات التواصل الاجتماعي والتراسل الفوري الأخرى.

وتمتاز ملصقات "تويتر" عن غيرها من الملصقات المتوفرة على التطبيقات الأخرى بأنها قابلة للبحث مثل الوسوم "هاشتاغات"، إذ يؤدي النقر على أحد الملصقات بعد نشر الصور إلى عرض كافة الصور العامة التي تحتوي على الملصق المَعني.

وأوضحت "تويتر" أن ميزة الملصقات الجديدة ستُتاح لجميع المستخدمين خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك لمستخدمي تطبيقها على نظامي أندرويد وios.

وأضافت الشركة أيضاً أنه سيكون باستطاعة المستخدمين عرض والنقر على هذه الملصقات على نسخة الويب من موقعها.