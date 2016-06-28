"فيسبوك" تطلق Slideshow لتحويل الصور لفيديوهات قصيرة

أطلقت "فيسبوك" ميزة جديدة تتيح لمستخدميها إنشاء "عرض شرائح Slideshow " للصور والفيديوهات التي ينشروها عبر شبكتها الاجتماعية، وذلك في مسعى جديد لجعل شبكتها غنية بالمحتوى البصري.

وتقوم الميزة الجديدة، التي تحمل اسم Slideshow، بأخذ كافة الصور والفيديوهات - إذا تجاوز عددها 5 - التي التقطت خلال 24 ساعة لتحولهم إلى فيلم قصير يمكن للمستخدم تخصيصه من خلال إضافة سمات مختلفة وأصوات خلفية.

وستقوم "فيسبوك" بإنشاء عروض الشرائح، المتوفرة حالياً لتطبيقها على نظام ios فقط، هذه تلقائياً لتظهرها أعلى صفحة "آخر الأخبار News Feed"، ليقوم المستخدم بالنقر على زر "جربهاTry it " لتعديلها وإضفاء لمسة شخصية عليها.

يُشار إلى أن ميزة Slideshow ليست جديدة على "فيسبوك"، إذ إنها متوفرة على تطبيق الصور الخاص بها Moments، وهي تقوم على مبدأ ميزة Year in Review التي تنشئ مقاطع فيديو قصيرة تختصر أهم الأحداث والمنشورات والصور والفيديوهات التي ينشرها المستخدم خلال سنة.

ومن خلال إضافة ميزة Slideshow إلى تطبيق "فيسبوك" الرئيسي، يُعتقد أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الشركة لتحويل شبكتها الاجتماعية إلى مقصد للباحثين عن فيديو للمشاهدة.

يُذكر أن هذه الميزة من فيسبوك تأتي بالتزامن مع إعلان "تويتر" عن إطلاق ميزة جديدة تتيح لمستخدميها إضافة الملصقات إلى الصور التي ينشرونها عبر تطبيقاتها.