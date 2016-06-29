فيليبس تطلق شاشة للحاسبات مع وصلة USB Type-C

أعلنت شركة "إم إم دي MMD"، المتخصصة في صناعة الشاشات وصاحبة ترخيص العلامة التجارية لشاشات فيليبس Philips عن إطلاق شاشة الحاسب الجديدة بريليانس LCD 258B6QUEB، التي قالت إنها تملك وصلة USB-C.

وقالت الشركة إن الشاشة الجديدة توفر قدرات فائقة لعرض محتوى الحاسب الدفتري وسرعة في نقل البيانات ومحتوى ملفات الفيديو مع شحن الجهاز المتصل بالشاشة مع نفس الوصلة أثناء الاستخدام.

وأضافت MMD أن الشاشة الجديدة بريليانس 258B6QUEB تأتي بقياس 25 بوصة وبتقنية SmartErgoBase، التي توفر القدرة على خفض مستوى ارتفاع الشاشة لتصل لمستوى سطح المكتب لتحقيق أقصى قدر من الراحة أثناء العمل.

وتتيح وصلة USB Type-C من فئة USB 3.1، الذي يقدم سرعة أكبر بعشرين مرة مقارنة بوصلة USB 2.0، كفاءة في نقل البيانات ومحتوى العرض مع شحن الجهاز المتصل في نفس الوقت، ما يجعل المستخدم يستغني عن العديد من الكابلات والوصلات السليكة والمحولات المتعددة.

يذكر أن الشاشة، التي تدعم تقنية IPS لزوايا عرض واسعة تصل إلى 178 درجة، تأتي بدقة QHD مع درجة وضوح 2560×1440 بكسل. وهي تملك منافذ من نوع HDMI، و DisplayPort.