تعرف على أفضل تطبيقات "أندرويد" لهذا الأسبوع

إن كنت تبحث عن تطبيق مميز وخفيف في مجال الخلفيات، فربما يجدر بك تجربة تطبيق Wxllpaper والذي يُوفر مجموعة مميزة من الخلفيات عالية الجودة لمستخدمي أجهزة أندرويد.

أما تطبيق Arrow Launcher يُعد من أشهر تطبيقات اللانشر على متجر جوجل بلاي، التطبيق حصل على تحديث جديد هذا الأسبوع جلب معه ميزة التكامل مع خدمة أوفيس 365، حيث بات بوسع المستخدمين الوصول إلى مستنداتهم داخل أوفيس 365 دون الحاجة لتنزيل تطبيق أوفيس بشكل مستقل.

وإن كنت من محبي مشاهدة الفيديوهات القصيرة جداً، فربما يجدر بك تجربة تطبيق Clashem والذي يتيح للمستخدمين مشاركة واستكشاف فيديوهات بمدة 5 ثواني فقط. ويتميز التطبيق بخاصية التصويت على الفيديوهات المفضلة بالنسبة للمستخدم والتي من خلالها يكتسب الفيديو شعبيته داخل التطبيق.

ويُعتبر تطبيق Cerberus من أفضل التطبيقات المتميزة لحماية هاتفك من السرقة حيث يُوفر التطبيق مجموعة متكاملة من المزايا التي تتيح للمستخدم التحكم بالهاتف عن بعد، التطبيق حصل على تحديث جديد هذا الأسبوع جلب معه ميزة دعم البصمة بالإضافة إلى دعم المزايا الجديدة في نظام أندرويد N.

أخيراً، لدينا هناك تطبيق Evie والذي يتيح للمستخدمين التحكم بالهاتف عن طريق البحث، حيث يُمكن للمستخدم تشغيل التطبيقات، إجراء المكالمات الصوتية، إرسال الرسائل القصيرة، الاستماع إلى الموسيقى وغيرها من المهام عن طريق كتابة عدة حروف فقط.