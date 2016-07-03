فيسبوك تقرر إيقاف "Paper"

أعلنت #فيسبوك أنها قررت إيقاف تطبيق قراءة الأخبار خاصتها Paper في 29 يوليو الجاري، وذلك بعد فشله في استقطاب العدد المطلوب من المستخدمين.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تطبيق Paper نهاية شهر يناير 2014، كتطبيق مخصص لقراءة الأخبار، ومنافس لتطبيق #فليبورد إذ يسمح للمستخدمين باختيار #المحتوى المناسب لاهتماماتهم.

وفي 3 فبراير 2014، أطلقت فيسبوك التطبيق لهواتف آيفون ليسمح للمستخدمين بالاطلاع الأخبار، التي تهمهم من أقسام قابلة للتخصيص، بما في ذلك السياسة، والتقنية، والطعام، وغير ذلك من المواضيع.

وكان تطبيق Paper قد شهد انطلاقة جيدة، وقد حظي بإعجاب العديد من المستخدمين خاصة أولئك المهتمين بتصميم الواجهات، ولكن سرعان ما تراجع الاهتمام به حتى إنه خرج من قائمة التطبيقات الـ 1500 الأكثر تنزيلًا من متجر آب ستور، وذلك منذ شهر ديسمبر 2014.

يذكر أن فيسبوك أزالت التطبيق الجمعة من متجر #آب_ستور نهائياً.