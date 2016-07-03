هذه هي أفضل تطبيقات "آيفون" لهذا الأسبوع

يتيح تطبيق Postepic إمكانية حفظ ومشاركة الاقتباسات من الكتب التي تقرأها بكل سهولة، كما يوفر فرصة لمحبي القراءة لمطالعة أهم الكتب والاقتباسات المفضلة لدى المستخدمين الآخرين داخل المجتمع الخاص بالتطبيق.

أما إن كنت من محبي مشاهدة الفيديوهات القصيرة جداً، فربما يجدر بك تجربة تطبيق Clashem والذي يتيح للمستخدمين مشاركة واستكشاف فيديوهات بمدة 5 ثوان فقط. ويتميز التطبيق بخاصية التصويت على الفيديوهات المفضلة بالنسبة للمستخدم والتي من خلالها يكتسب الفيديو شعبيته داخل التطبيق.

وتطبيق Poto هو محرر صور متميز يُقدم العديد من المزايا الهامة لإنشاء وتعديل الصور أهمها ميزة إنشاء الصور المجمعة "الكولاج" حيث يوفر التطبيق عشرات القوالب المميزة لإنشاء الكولاج بحد أقصى 9 صور في القالب الواحد. كما يوفر التطبيق العديد من الخيارات الأخرى من بينها إضافة النصوص والفلاتر والملصقات مع إمكانية مشاركة الصور مباشرة عبر الشبكات الاجتماعية وتطبيقات التواصل الفوري.

كما أن تطبيق Hyper يُعد أحد أفضل التطبيقات المتخصصة في مشاهدة واستكشاف الفيديوهات المميزة في تصنيفات متعددة، حيث يقدم التطبيق عدة فيديوهات يومياً للمستخدمين منتقاة بعناية شديدة من قبل مجموعة من المختصين في مجال الأفلام. التطبيق حصل على تحديث جديد هذا الأسبوع جلب معه ميزة الدعم الكامل لهواتف آيفون بعد أن كان مقتصراً على أجهزة آيباد.

أخيراً، لدينا تطبيق MSQRD الغني عن التعريف، التطبيق حصل على تحديث جديد هذا الأسبوع جلب معه ميزة البث المباشر على "فيسبوك" من داخل التطبيق، حيث بات بوسع مستخدمي التطبيق تغيير الوجوه وإضافة التأثيرات المختلفة على لقطات الفيديو أثناء البث المباشر.