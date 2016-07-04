شخص يدعي اختراع الأيفون قبل 24 عاماً يقاضي آبل

في واقعة مثيرة للدهشة، أقدم شخص يدعى توماس روس من ولاية #كاليفورنيا الأميركية على مقاضاة شركة #آبل، مؤكداً اختراعه لهاتف الـ" آيفون" قبل الشركة الرائدة التي أطلقت الهاتف عام 2007.

وقدم روس للمحكمة حسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل"، ثلاثة تصاميم يدوية للجهاز كان قد رسمها ما بين 23 مايو 1992 و10 سبتمبر 1992، مطالباً شركة آبل بتعويض مالي قدرة 10 مليارات دولار، إضافة إلى نسبة تصل إلى 1.5% من مبيعات الشركة في جميع أنحاء العالم كتعويض عن سرقة فكرته التي يؤكد أنه اختراعها قبل 15 عاماً من إطلاق أول هاتف #آيفون.

ووفق التصاميم، فإن جهاز روس عبارة عن مستطيل تشغل الشاشة معظم مساحته مما يجعله يشبه الملامح الخارجية لجهاز "الآيفون".

ويسمح الجهاز للمستخدم بقراءة القصص والروايات والمقالات الإخبارية، وكذلك مشاهدة الصور، وعروض الفيديو، والأفلام من خلال شاشة مسطحة تعمل باللمس بإضاءة خلفية، حسب ما اشتملت عليه الدعوى.

وكان توماس روس قد حاول عام 1992 الحصول على براءة اختراع للجهاز الذي صممه، لكن ملف براءة الاختراع تم إغلاقه عام 1995 وذلك لعجز روس عن دفع رسوم الاشتراك في التسجيل.

ويذكر أنه رغم إطلاق أول هاتف آيفون في 2007، إلا أنه عام 1993 تم إطلاق آبل نيوتن أول مساعد رقمي شخصي يساعد في الكتابة بعد أن بدأ العمل على تطويره منذ عام 1987.

من جانبه، أكد المتحدث باسم آبل للصحيفة البريطانية أن الشركة رفضت التعليق على الدعوى المقامة ضدها.