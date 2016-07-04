هل يأتي هاتف "آيفون 7" باللون الأسود الفضي؟

نشر المصمم مارتن هايك مجموعة من الصور العادية والصور ثلاثية الأبعاد المصممة باستخدام الحاسوب للتصميم المتوقع لهاتف شركة "آبل" المنتظر "آيفون 7"، حيث اعتمد المصمم على تقارير تم نشرها هذا الأسبوع حول نية الشركة إطلاق خيار لوني جديد للهاتف هو الأسود الفضي.

وتظهر الصور هاتف "آيفون 7" باللون الغامق، أو ما يسمى الأسود الفضي، وتوضح الصور إعادة تصميم خطوط الهوائي وظهور عدسة الكاميرا بشكل أكبر، وذلك بالاعتماد على الشائعات التي تناولت هذه التغييرات في التصميم.

وقام مارتن هايك بإزالة منفذ سماعات الرأس من قياس 3.5 ميليمتر، وقام بعرض زوج من سماعات شركة آبل المعروفة باسم EarPod، والتي تظهر باللون الأسود لتتماشى مع لون الهاتف والمتوافقة مع منفذ Lightning.

وتتعارض هذه الصور مع آخر التقارير الصادرة، والتي تشير إلى مواصلة الشركة شحن سماعات EarPods بقياس 3.5 ميليمتر إلى جانب تقديمها لمحول خاص لتعمل مع منفذ Lightning.

وأظهرت الصور التي قام بتصميمها مارتن إضافته لزر قائمة رئيسية سعوي حراري، حيث أشار تقرير تم نشره في وقت سابق من هذا الأسبوع امتلاك الهاتف لزر قائمة رئيسية يعمل بتقنية اللمس Force Touch الحساسة لقوة الضغط، ما يلغي الزر المادي التقليدي.

ويوفر الزر العامل بتقنية اللمس Force Touch للمستخدمين إحساس الضغط الفعلي، بشكل مشابه للوحة التتبع تراك باد الخاصة بأحدث حواسيب "ماك بوك".