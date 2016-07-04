"مايكروسوفت" تستعد لإطلاق حاسب Surface AIO الكل في واحد

تستعد شركة "مايكروسوفت" لكشف النقاب عن جهاز حاسب جديد من فئة الكل في واحد AIO يتبع لعلامتها التجارية سيرفسSurface، وذلك وفقًا لتقرير جديد نشره موقع DigiTimes التقني.

ويفترض أن تقوم شركة صناعة البرمجيات الأميركية بكشف النقاب عن حاسبها الشخصي الجديد Surface AIO في الربع الثالث من العام الحالي 2016.

كما يتوقع أن تقوم الشركة التي يقع مقرها في مدينة ريدموند الأميركية بتأخير إطلاق الجيل الثاني من حاسب Surface Book إلى النصف الأول من عام 2017.

وأشار التقرير إلى أن إزاحة الستار عن الجيل الثاني من حاسب Surface Book قد تم تأجيله من النصف الثاني لعام 2016 إلى النصف الأول من العام القادم 2017.

ويعود سبب التأجيل أيضاً إلى تأخر وصول الشحنات المطلوبة من وحدات المعالجة المركزية CPU من قبل شركة تصنع الرقائق إنتل Intel، مما يدفع "مايكروسوفت" إلى تسريع إطلاقها لحاسب Surface AIO.

ويضيف التقرير، الذي حصل على معلوماته من مصادر مطلعة على الأمور لم يقم بتسميتهم، بأنه سيكون هناك تأثير قوي لحاسب Surface AIO على سوق أجهزة الحواسيب من فئة الكل في واحد العالمي.

وأظهرت أبحاث Digitimes بأن شحنات أجهزة الحاسب من فئة الكل في واحد العالمية انخفضت إلى 12.6 مليون جهاز في عام 2016، وذلك مقارنة مع عدد 14 مليون جهاز في العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى قيام "مايكروسوفت" يوم الخميس بإطلاق النسخة ذات مساحة تخزين داخلية تبلغ 1 تيرابايت من جهاز Surface Book وSurface Pro 4 في 10 أسواق جديدة.

بحيث يمكن حالياً لمحبي الجهاز الحصول عليه في أستراليا والنمسا والصين وفرنسا وهونغ كونغ ونيوزيلندا وسويسرا والمملكة المتحدة من مخازن "مايكروسوفت" وتجار التجزئة الشريكة والموزعين المعتمدين.