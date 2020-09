"مايكروسوفت" تطرح اللعب بأي مكان Play Anywhere

أكدت شركة "مايكروسوفت" موعد وصول ميزة "اللعب في أي مكان Play Anywhere"، وتُنهي الميزة الخط الفاصل بين الحاسب الشخصي ومنصة الألعاب بالنسبة للمستخدمين الذين يقومون بتقسيم أوقاتهم للعب على الجهازين.

وكانت شركة "مايكروسوفت" قد أعلنت عن الميزة الجديدة خلال مؤتمرها الذي عقدته على هامش مشاركتها في معرض الألعاب وأجهزتها E3 2016 الذي عُقد في الشهر الماضي.

وأشار متحدث باسم الشركة في تصريح لموقع Polygon بأن الميزة ستصل للمستخدمين بتاريخ 13 سبتمبر القادم، مع وجود بعض التنبيهات الهامة التي يجب معرفتها.

حيث ينبغي على المستخدم القيام بتثبيت تحديث نظام "ويندوز 10" السنوي، والذي أعلنت الشركة عن قيامها بطرحه للمُستخدمين بتاريخ 2 أغسطس القادم، في سبيل تمكنه من لعب الألعاب الـ 12 التي المُعلن عنها حتى الآن.

ويجب على المُستخدم القيام بتحديث منصته للألعاب إكس بوكس ون Xbox One إلى التحديث الصيفي الذي ينبغي أن يصل قريباً لجميع أصحاب الأجهزة.

ويمكن للمُستخدم بعد تحقيق تلك الشروط شراء الألعاب الداعمة للميزة الخاصة بجهاز الحاسب الشخصي وتشغيلها على منصة "إكس بوك ون" أو العكس بالعكس.

وتدعم الميزة حالياً قائمة الألعاب التالية Gears of War 4 وForza Horizon 3 وReCore وSea of Thieves وHalo Wars 2 وScalebound وKiller Instinct – Season 3 وState of Decay 2 وArk: Survival Evolved وCuphead وWe Happy Few وCrackdown 3.

وتعمل الميزة على الدمج بين اللعبة ضمن الجهازين بحيث يتم حفظ جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمُستخدم من النقاط التي جمعها والمرحلة الحالية التي وصل إليها والتقدم والمحتوى الذي قام بتحميله عبر كلتا المنصتين بحيث يُمكنه إكمال اللعب عبر أي من الجهازين بدون أي خسارة أو تكرار.