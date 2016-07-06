نشرت وكالة اتحادية أميركية تحذيرا أمنياً بشأن نقطة ضعف في برنامج شركة #سيمانتك للبرمجيات المضاد للفيروسات تسمح للمهاجمين بالتحكم في الأجهزة المصابة عن بعد.
وقال فريق طوارئ #الكمبيوتر التابع لوزارة الأمن الداخلي الأميريكية في التحذير الثلاثاء إن هذا "حدث خطير للغاية".
ونصحت الوكالة المستخدمين بتحديث برامج مضادات #الفيروسات باستخدام حزمتي تصحيح أطلقتهما سيمانتك.
تحذير من خلل أمني في برنامج سيمانتك المضاد للفيروسات
نشرت وكالة اتحادية أميركية تحذيرا أمنياً بشأن نقطة ضعف في برنامج شركة #سيمانتك للبرمجيات المضاد للفيروسات تسمح للمهاجمين بالتحكم في الأجهزة المصابة عن بعد.