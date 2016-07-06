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تحذير من خلل أمني في برنامج سيمانتك المضاد للفيروسات

المصدر: أميركا - رويترز
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نشرت وكالة اتحادية أميركية تحذيرا أمنياً بشأن نقطة ضعف في برنامج شركة #سيمانتك للبرمجيات المضاد للفيروسات تسمح للمهاجمين بالتحكم في الأجهزة المصابة عن بعد.

وقال فريق طوارئ #الكمبيوتر التابع لوزارة الأمن الداخلي الأميريكية في التحذير الثلاثاء إن هذا "حدث خطير للغاية".

ونصحت الوكالة المستخدمين بتحديث برامج مضادات #الفيروسات باستخدام حزمتي تصحيح أطلقتهما سيمانتك.

كلمات دالّة

#سيمانتك, #الكمبيوتر, #الفيروسات

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