تطبيق Buno لتدوين وحفظ الملاحظات والأفكار

لا شك أن تطبيقات تسجيل الملاحظات تُعد من ضمن التطبيقات الأساسية في أي هاتف ذكي، لذا نلاحظ تركيز الشركات الكبرى على هذا النوع من التطبيقات، فمثلاً شركة غوغل لديها تطبيق الملاحظات المعروف Keep وشركة مايكروسوفت لديها تطبيق Parchi وتطبيق OneNote.

لكن إن كنت ترغب بتجربة تطبيق مميز وجديد لتدوين وحفظ الملاحظات فربما يجدر بك تنزيل تطبيق Buno الذي يتيح للمستخدمين تسجيل الملاحظات بسرعة وسهولة.

حيث يتميز التطبيق بواجهة مستخدم بسيطة للغاية ومنسجمة مع الهدف الأساسي للتطبيق ألا وهو تسجيل وحفظ بسهولة وفاعلية.

ويوفر التطبيق جميع المزايا الأساسية لتدوين الملاحظات، من بينها حفظ الملاحظات النصية وإضافة الصور وميزة التنبيه وغيرها، كما يُمكن للمستخدمين إنشاء عدة أقسام مختلفة لتصنيف الملاحظات وترتيبها.

ويُقدم التطبيق العديد من المزايا الأمنية التي تساهم في حماية المعلومات الحساسة للمستخدمين، من بينها تطوير نظام تشفير متقدم لحماية الملاحظات المخزنة، إضافة إلى دعم حماية الملاحظات بواسطة كلمة مرور.

أخيراً، فإن تطبيق Buno متوفر مجاناً لمستخدمي نظام أندرويد إصدار 4.4 أو أعلى ويأتي بحجم 4.4 ميغابايت ولمستخدمي نظام iOS إصدار 9.2 أو أعلى وبحجم 14.3 ميغابايت.