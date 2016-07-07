تطبيق Finder لإدارة ملفاتك على أجهزة "أندرويد"

يحتاج الكثير من مستخدمي أجهزة "أندرويد" إلى تنزيل تطبيقات متخصصة في إدارة الملفات وذلك بهدف تنظيم وترتيب مختلف الملفات المخزنة على الهاتف بكفاءة وفاعلية.

تطبيق Finder يُعد من التطبيقات الجديدة والمميزة في إدارة الملفات على أجهزة "أندرويد"، ويتميز التطبيق بتصميم أنيق بلغة "غوغل" Material design مع واجهة مستخدم بسيطة.

ويوفر التطبيق جميع المزايا الأساسية المتوفرة في تطبيقات إدارة الملفات مثل القص، النسخ، اللصق، الحذف، إعادة التسمية والبحث.

ويدعم التطبيق ميزة التصنيف الذكي للملفات حيث يقوم بجمع ملفات الفيديو، الموسيقى، الصور، المستندات، ملفات APK ومن ثم فرزها تلقائياً، كما يدعم التطبيق العديد من اللغات من بينها اللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية والتركية.

ويُمكن للمستخدمين إدارة الملفات بسهولة وفاعلية سواءً تلك المخزنة على الذاكرة الداخلية للجهاز أو الملفات المخزنة على بطاقة خارجية من نوع "مايكرو إس دي".

أخيراً، فإن تطبيق Finder متوفر مجاناً عبر متجر "غوغل بلاي" بحجم 4.8 ميغابايت فقط، وهو متوافق مع نظام "أندرويد" إصدار 4 أو أحدث.