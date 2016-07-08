إليك ما يحذفه المشاهير من تغريداتهم على "تويتر"

من حين لآخر يلجأ بعض المشاهير على موقع تويتر إلى حذف تغريدة معينة بسبب الهجوم عليها أو لأي سبب آخر، وقد يشكك البعض في مصداقية الصورة الملتقطة للتغريدة قبل حذفها خصوصاً وأن هناك العديد من الخدمات التي توفر إمكانية إنشاء تغريدات مزيفة بكل سهولة.

لذا يُمكن للمستخدمين تتبع التغريدات المحذوفة من المشاهير وتوثيقها من خلال موقع PostGhost والذي يعمل كأرشيف للتغريدات المحذوفة من قبل السياسيين والفنانين والشخصيات العامة وغيرهم من المشاهير.

وبمجرد الولوج إلى الموقع ستلاحظ ظهور تغريدات محذوفة ومرتبة بحسب الأحدث زمنياً، حيث يُمكنك معرفة صاحب الحساب وعدد متابعيه ووقت كتابة التغريدة ووقت حذفها.

ويتيح الموقع معرفة التغريدات المحذوفة من حسابات المشاهير الذين يفوق عدد متابعيهم 10 آلاف متابع، كما يوفر الموقع إمكانية البحث عن حساب معين أو تغريدة معينة.

كما يتيح التطبيق إمكانية مشاركة التغريدات المحذوفة مباشرة عبر فيس بوك أو إعادة نشرها على تويتر أو مشاركة الرابط الخاص بها على الموقع.

ويرى القائمون على الموقع أنه من الشفافية والمصلحة العامة الحفاظ على نسخة من التغريدات العلنية لكل مستخدم لديه القدرة على الوصول إلى آلاف أو ملايين المتابعين بنقرة واحدة، لا أن يقتصر ذلك على السياسيين فقط.

جدير بالذكر أن موقع politwoops يتيح إمكانية الوصول إلى التغريدات المحذوفة من قبل السياسيين فقط، وكانت تويتر قد أوقفت الموقع في شهر يونيو من العام الماضي، قبل أن تعود وتسمح له باستئناف نشاطه نهاية العام الماضي.