تطبيق Mybridge لتطوير حياتك المهنية على آيفون

إن كنت تعتقد أن تطبيقات الهواتف الذكية مقتصرة على التواصل الفوري أو تحرير الصور والألعاب، فلا شك أن عليك إعادة النظر في هذا الأمر، حيث تتوفر العديد من التطبيقات التعليمية المفيدة والمميزة على متاجر التطبيقات والتي يُمكن للمستخدمين من خلالها زيادة معرفتهم وتطوير مهاراتهم في مجالات معينة.

تطبيق Mybridge هو أحد التطبيقات المتميزة التي يُمكن من خلالها تطوير حياتك المهنية عبر مجموعة واسعة من المصادر في عدة مجالات.

فمثلاً يُمكن للمصممين والمبرمجين الاستفادة من التطبيق لتعلم المزيد حول تصميم مواقع الإنترنت، تطوير الويب، هندسة البرمجيات أو تعلم لغات البرمجة مثل HTML5، Python، Java وغيرها من المواد المتعلقة بهذا المجال وذلك من خلال قراءة مقالات مميزة ومختارة بعناية في مختلف التصنيفات.

كذلك يوفر التطبيق عدة مقالات ومصادر تعليمية لرواد الأعمال وزيادة معرفتهم في عدة مجالات مثل القيادة، تأسيس الشركات الناشئة، رفع التمويل، إدارة المنتجات بالإضافة إلى توفير أهم الأخبار التقنية لإبقائهم على اطلاع بآخر المستجدات في هذا المجال.

كما يُمكن للمسوقين الاستفادة من التطبيق وتعلم المزيد حول تحسين محركات البحث SEO، استسراع النمو Growth Hacking، التسويق الاجتماعي، الإعلان على شبكة الإنترنت، التسويق عبر البريد الإلكتروني وغيرها من المجالات.

أخيراً، فإن تطبيق Mybridge متوفر مجاناً لمستخدمي نظام iOS إصدار 9 أو أحدث ويأتي بحجم 64.7 ميغابايت.