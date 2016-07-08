هاتف Aquos P1 الرائد.. جديد "شارب"

كشفت شركة Commtiva الذراع التسويقي لشركة فوكسكون للإلكترونيات النقاب عن أحدث هواتف شركة "شارب" اليابانية، ويحمل الهاتف الذكي الرائد الجديد اسم Aquos P1.

ويتوفر الهاتف للشراء عبر شركة تشونغهوا تيليكوم CHT وسيناو الدولية، وذلك اعتبارًا من تاريخ 15 يوليو الحالي، وبسعر يبلغ حوالي 650 دولار أميركي.

ويأتي الهاتف بشاشة من قياس 5.3 إنش بتقنية IGZO وتقنية العرض S-Pure LED وبدقة 1920×1080 بيكسل محمية بطبقة من زجاج غوريلا غلاس 4، ويعمل بواسطة مُعالج Snapdragon 820 من شركة كوالكوم بتردد 2.4 غيغاهيرتز.

ويحتوي الجهاز على كاميرا خلفية بدقة 22 ميغابيكسل مع فتحة عدسة F/1.9 وسرعة تركيز تلقائي تبلغ 0.02 ثانية وميزة OIS للتركيز ضد الاهتزاز، بحيث يُمكنها المنافسة مع العديد من الكاميرات غير الاحترافية الموجودة في السوق، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل بزاوية رؤية عريضة تبلغ 85 درجة.

ويقدم الهاتف مساحة تخزين داخلية بحجم 32 غيغابايت قابلة للتوسعة عبر MicroSD لما يصل إلى 200 غيغابايت، مع 3 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وبطارية بسعة 3.000 ميلي أمبير تدعم ميزة الشحن السريع QC 2.0.

ويعمل الهاتف بواسطة نظام التشغيل أندرويد 6.0 مارشميلوا، ويُعتبر مُضاد للماء والغُبار وفقًا لمعيار IP55 / 58، ويحتوي على ميزة قارئ بصمات الأصابع لفتح الهاتف، ويأتي بأبعاد 149×73×7.6 ميليمتر، بوزن 153 جرام.

وأشار ستيفن يه مدير عام شركة Commtiva بأن اختيار شركة "شارب" اليابانية تسويق هاتفها الذكي الجديد في السوق التايوانية كأول سوق خارج اليابان يُشير إلى تولية الشركة أهمية كُبرى للسوق التايوانية.