"أيسر" تكشف النقاب عن حاسبها الجديد TravelMate X349

كشفت شركة "أيسر" النقاب عن حاسبها الجديد TravelMate X349 العامل بنظام التشغيل ويندوز 10، ويُنتمي الجهاز الجديد إلى سلسلة حواسيب TaravelMate X3.

ويأتي جهاز TravelMate X349 بهيكل من الألومنيوم، ويزن حوالي 1.53 كيلو غرام، وبسماكة 18 ميليمتر، ويأتي الجهاز مع ميزة قارئ بصمات الأصابع، والتي تسمح للمُستخدمين بإمكانية فتح الجهاز الخاص بهم بسهولة.

ويأتي الجهاز مزود بالجيل السادس من مُعالجات شركة إنتل Core، مع عمر بطارية يصل إلى 10 ساعات، مع شاشة من قياس 14 إنش من نوع IPS وبدقة 1080×1920 بيكسل.

ويصل حجم ذاكرة الوصول العشوائي للجهاز إلى 8 جيجابايت من نوع DD4، مع 512 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوعية SSD، ومزود بأحدث أنظمة تشغيل شركة "مايكروسوفت" ويندوز 10، كما يحتوي الحاسب على منفذ USB من نوع Type-C.

ويقدم الجهاز لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية من نوع LED مع لوحة لمس فأرة أوسع وأكبر، ويمكن تدوير الشاشة 180 درجة، بالإضافة لدعمه لتقنية Windows Hello لتسجيل الدخول إلى النظام بشكل أمن وسريع.

وقالت أيسر بأنها تعتزم توفير جهاز TravelMate X349 في أسواق أمريكا الشمالية في شهر أكتوبر، وبسعر يبدأ من حوالي 650 دولار أميركي، على أن تقوم الشركة بإطلاقه في أسواق أوروبا والشرق الأوسط في شهر سبتمبر بسعر يبدأ من 480 يورو.