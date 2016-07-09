"سامسونغ" تكشف النقاب عن هاتفيها غالاكسي J Max وJ2

أعلنت اليوم شركة "سامسونغ" عن هاتفيها الجديدين من فئة الفابليت غالاكسي J Max، ومن فئة غالاكسي J2.

وأدرجت "سامسونغ" غالاكسي J Max بشكل رسمي في موقعها المُخصص للهند، ويعتبر الجهاز العامل بنظام "أندرويد" من أجهزة الفئة المتوسطة مع تقديمه شاشة كبيرة.

ويأتي الهاتف بشاشة من نوع TFT وبقياس 7 إنش وبدقة 1280×800 بيكسل، مع مُعالج Spreadtrum SC8830 رباعي الأنوية بتردد 1.5 غيغاهيرتز.

ويحتوي الجهاز على 1.5 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و16 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسيع لما يصل إلى 200 غيغابايت عبر منفذ MicroSD.

ويقدم الهاتف كاميرا خلفية بدقة 8 ميغابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 2 ميغابيكسل، وبطارية بسعة 4.000 ميلي أمبير، تدعي الشركة إمكانية تشغيلها للهاتف 9 ساعات بشكل مُستمر، وتبلغ أبعاد الهاتف 186.9×108.8×8.7 ميليمتر.

ويعمل الجهاز بواسطة نظام "أندرويد" 5.1 لوليبوب، ويدعم شبكات الجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G/LTE، وشريحتي سيم SIM، إلى جانب دعمه تقنية VoLTE أو ما يُعرف باسم الصوت عبر LTE.

ويحتوي الهاتف على العديد من الميزات مثل ميزة وضع توفير البيانات الأعلى UDS المدعومة من متصفح أوبرا ماكس Opera Max ووضعية S bike، كما يأتي الهاتف مع سماعة بلوتوث موجودة ضمن الصندوق لإجراء المكالمات الصوتية.

يأتي ذلك فيما أعلنت اليوم الشركة عن هاتفها الجديد من فئة غالاكسي J2، وذلك عبر إدراجه بشكل رسمي في موقعها المُخصص للهند، ويعتبر الجهاز العامل بنظام "أندرويد" من أجهزة الفئة المتوسطة.

ويأتي الهاتف بشاشة من نوع سوبر أموليد وبقياس 5 إنش وبدقة 1280×720 بيكسل، مع مُعالج Spreadtrum SC8830 رباعي الأنوية بتردد 1.5 غيغاهيرتز.

ويحتوي الجهاز على 1.5 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و8 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسيع عبر منفذ MicroSD.

ويقدم الهاتف كاميرا خلفية بدقة 8 ميغابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل، وبطارية بسعة 2.600 ميلي أمبير، ويأتي بأبعاد 142.4×71.1×8 ميليمتر.

ويعمل الهاتف بواسطة نظام "أندرويد 6 مارشميلو"، ويتوفر باللون الذهبي والأسود والأبيض، ويقدم الجهاز ميزة فريدة تسمى "التوهج الذكي" Smart Glow، حيث تسمح هذه الميزة للمُستخدم بالحصول على تنبيهات أكثر دقة بدون الحاجة إلى النظر إلى الشاشة.

كما يُمكن استخدام ضوء LED الخاص بالميزة المُحيط بالكاميرا الخلفية واستعماله لالتقاط صور شخصية أكثر قوة مع ميزة مساعد تصوير الصور الشخصية سيلفي.

ويبلغ سعر الهاتف حوالي 145 دولارا أميركيا، وتعتزم الشركة توفيره في الأسواق اعتباراً من تاريخ 14 يوليو الحالي في السوق الهندية.