تكلم مع هاشم .. لعبة سعودية للأطفال بشخصية تفاعلية

أطلقت مجموعة من المطورين السعوديين تطبيقا جديدا باسم "تكلم مع هاشم" الذي يوفر شخصية تفاعلية تتيح للطفل اللعب والتعلم معا.

وقال مطورو تطبيق "تكلم مع هاشم" إنه "أول وأضخم لعبة عربية سعودية من حيث الفكرة والمحتوى التعليمي والأسلوب العصري الحديث الذي لا يوجد بأي تطبيق عربي لحد الآن".

وأوضح المطورون أن هذه الشخصية تتفاعل مع صوت الطفل وحركة أصبعه وتأكل معه وتلعب معه الكرة بأسلوب جديد، إذ يجب أن يصلي لكي يحصل على نقاط، ويجب أن يجعل هاشم ينام ويأكل ويلبس أيضا لكي يحصل على النقاط والتي يشتري بها الملابس والطعام له.

ويخطط مطورو "تكلم مع هاشم"، الذي يتفاعل مع الطفل ويعيش ويكبر معه، لدعم تقنية الواقع المعزز باستخدام نظارات الواقع الافتراضي VR.

ويمكن لمستخدمي نظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس تنزيل التطبيق من متجري غوغل بلاي وآب ستور.